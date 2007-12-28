В Пакистане прощаются с лидером оппозиции Беназир Бхутто

На церемонию похорон пришли несколько десятков тысяч человек. Бхутто скончалась на операционном столе от тяжелого ранения, полученного накануне при теракте.

В результате теракта погибло 26 человек, 90 получили ранения. Убийство председателя крупнейшей оппозиционной Партии пакистанского народа вызвало мощную волну протеста в стране.



Вслед за этим по всей стране прокатилась мощная волна протестов. Уличные беспорядки в Карачи переросли в перестрелки. Ранены более 10 человек, сожжено около 100 автомашин, десятки представительств банков, заправочных станций и три полицейских участка. В Пакистане объявлен высший уровень террористической опасности.



На улицы городов перебрасываются усиленные подразделения полиции. Ответственность за покушение на экс-премьера Пакистана взяла на себя террористическая группировка "Аль-Каида". Мировые державы осудили убийство БеназИр Бхутто. В Исламабад приходят письма от глав международных организаций и государственных лидеров. В стране объявлен трехдневный траур.



Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил глубокие соболезнования президенту Исламской Республики Пакистан Первезу Мушаррафу, родным и близким погибших.

