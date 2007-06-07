В Овальном зале обсуждают закон "О статусе военнослужащих"

Проект предполагает изменение продолжительности отпусков военнослужащих срочной службы.

Отдых им будет предоставляться пропорционально сроку службы по призыву. Солдатом, которые служат 18 месяцев, будет положен отпуск сроком на 10 суток. Сержантам и старшинам - на 15, а тем, кто служит 12 месяцев - соответственно на 5 и 10 суток. Поскольку военнослужащие, прошедшие обучение на военных кафедрах или факультетах вузов, находятся на службе только 6 месяцев, то отпуск им предоставляться не будет.



Напомним, что действующий на сегодня закон, предусматривает предоставление проходящим срочную военную службу обязательного отпуска за весь период службы. Его продолжительность для солдат - 15 суток, для сержантов и старшин - 25. В порядке поощрения отпуск увеличивается еще на 5 суток.

Также сегодня Палата представителей планирует рассмотреть законопроекты об обращении с отходами, об охране труда. Депутаты планируют внести изменения в закон об именных приватизационных чеках и внести поправки в нормативные акты, которые касаются вопросов приема в высшие и средние учебные заведения.