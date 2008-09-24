В ООН подводят итоги первого дня Генассамблеи

В общеполитической дискуссии основное внимание уделили международному финансовому кризису. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что человечество столкнулось с вызовами, которые не знают границ и затрагивают все государства. К ним он отнёс финансовый, энергетический и продовольственный кризисы. Джордж Буш в своей речи потребовал ужесточить санкции против Ирана. С той же трибуны ген-ассамблеи ООН американскому лидеру ответил иранский президент Махмуд Ахмадинежад. Он заявил, что его страна не потерпит запугиваний, а иранская ядерная программа на самом деле имеет исключительно мирные цели.

