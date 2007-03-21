Страны ОДКБ выходят на новый уровень сотрудничества в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Об этом 21 марта заявил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа на открытии в Минске заседания Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-членов ОДКБ. В решении проблемы наркотрафика должны применяться не только правоохранительные, но информационные, социальные, экономические меры. Причем они должны носить комплексный характер.

В ОДКБ создан единый банк данных по борьбе с наркоторговлей. И на заседании 21 марта планируется рассмотреть вопросы дальнейшего развития и совершенствования этой системы. Также на повестке дня - итоги комплексной оперативно-профилактической операции "Канал-2006" и определение мер по приданию ей статуса регионального антинаркотического проекта постоянного действия. Операция "Канал" уже доказала свою эффективность. В итоге из незаконного оборота изъято около 5 тонн наркотиков, прекращена деятельность 29 лабораторий, выявлено свыше 5 тысяч преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Участники заседания намерены определить дату проведения операции в нынешнем году.