В Нью-Йорке в новогоднюю ночь задержано около 70 участников движения «Оккупируй Уолл-стрит»

Новости США. В то время как миллионы жителей США готовились встретить Новый 2012 год, недовольные политикой властей и социальным неравенством решили продолжить выступления.

В новогоднюю ночь более 200 человек собрались в сквере Зуккотти в нижнем Манхэттене. В какой-то момент обстановка начала накаляться и полиция перекрыла доступ в парк, мотивируя это нарушением общественного порядка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция протеста в Нью-Йорке стала не единственной в канун Нового года на территории США. 18 человек были задержаны в штате Айова, где завтра будет дан старт первичным собраниям Республиканской партии, на которых определят кандидата в президенты. Выборы состоятся 6 ноября этого года.