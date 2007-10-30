В Нью-Йорке проходит очередная Генассамблея ООН

Заместитель постоянного представителя Беларуси Сергей Рачков призвал расширить роль Международного агентства по атомной энергии по оказании помощи государствам, решившим разрабатывать ядерные программы в мирных целях.

Отмечая возрастающую роль МАГАТЭ в создании национальных ядерных энергетических программ, дипломат подчеркнул, что пока помощь "остается непредсказуемой".

В этой связи представитель Беларуси призвал страны-доноры выполнить свои обязательства и обнародовать графики увеличения помощи с тем, чтобы страны-получатели могли планировать свои национальные бюджеты.

По мнению Сергея Рачкова, "государствам с переходной экономикой должно быть оказано содействие в решении проблемы обеспечения энергоресурсами в условиях ажиотажного спроса на энергоносители".

