В Нью-Йорке продолжает работу очередная сессия Генассамблеи ООН

В ней примет участие и белорусская делегация. Визит министра иностранных дел Беларуси в Нью-Йорк начинается 25 сентября. Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов сегодня направился в Нью-Йорк. Он примет участие в работе 62-й сессии Генассамблеи ООН. Одним их приоритетных направлений работы белорусской делегации станет продолжение реализации инициатив главы белорусского государства о признании многообразия путей прогрессивного развития и о формировании глобального партнерства против рабства и торговли людьми в 21 веке.



Особое внимание - обсуждению вопросов формирования справедливого мирового экономического порядка. Белорусская сторона будет лоббировать продвижение проекта резолюции Генассамблеи об укреплении международного сотрудничества и координации усилий по минимизации последствий чернобыльской катастрофы.



Общеполитическая дискуссия в Нью_Йорке начнётся с выступлений двух идейных противников - Джорджа Буша и Махмуда Ахмадинеджада. Перед заседанием в штаб-квартире ООН иранский лидер побывал в одном из престижных американских вузов - Колумбийском университете. Махмуд Ахмадинеджад отстаивал право Тегерана на ядерную программу, рассуждал об исторической правде холокоста, а также усомнился в официальной версии обстоятельств теракта 11 сентября.

