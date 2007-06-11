В Нью-Йорке открывается сессия Комитета ООН по программе и координации

Во время работы предполагается осуществить обзор эффективности административного и финансового функционирования организации, проанализировать бюджет по программам на ближайшие два года.Особое внимание будет уделено приоритетам работы ООН по экономическим и социальным вопросам, в том числе вопросам международной торговли и экономического развития регионов. Отметим, что заместителем председателя комитета ООН избран начальник управления международных организаций МИД Беларуси Игорь Фисенко.