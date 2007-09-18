Прямой эфир

В Нью-Йорке открывается 62-я сессия Генассамблеи ООН

18 сентября 2007 08:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Партнерство в борьбе против рабства и торговли людьми - таковы приоритетные направления работы белорусской делегации на 62-й сессии Генассамблеи ООН.

Она открывается 18 сентября в Нью-Йорке. Белорусскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Мартынов. Помимо противодействия торговле людьми наша сторона также намерена способствовать продвижению проекта резолюции об укреплении международного сотрудничества в минимизации последствий чернобыльской катастрофы. Отдельно остановятся делегаты и на вопросах дальнейшего обновления и совершенствования рабочих методов главных органов ООН.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь Андрей Попов: "Особое внимание будет отведено обсуждению вопросов формирования справедливого мирового экономического порядка путем достижения сформулированных в Декларации тысячелетия ООН целей построения открытой, справедливой, основанной на правилах, предсказуемой и недискриминационной многосторонней торговой системы, отказа от применения односторонних экстерриториальных экономических мер принуждения как средства оказания политического и экономического давления на суверенные государства."

Другие новости рубрики

Все новости
17 сентября 2007 17:34

Заседание Совета Министров Союзного государства переносится

17 сентября 2007 10:39

Беларусь полна решимости восстановить и расширить отношения с Грузией

17 сентября 2007 08:08

В Москве обсудят развитие объединенной транспортной системы Союзного государства