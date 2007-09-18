В Нью-Йорке открывается 62-я сессия Генассамблеи ООН

Партнерство в борьбе против рабства и торговли людьми - таковы приоритетные направления работы белорусской делегации на 62-й сессии Генассамблеи ООН.

Она открывается 18 сентября в Нью-Йорке. Белорусскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Сергей Мартынов. Помимо противодействия торговле людьми наша сторона также намерена способствовать продвижению проекта резолюции об укреплении международного сотрудничества в минимизации последствий чернобыльской катастрофы. Отдельно остановятся делегаты и на вопросах дальнейшего обновления и совершенствования рабочих методов главных органов ООН.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь Андрей Попов: "Особое внимание будет отведено обсуждению вопросов формирования справедливого мирового экономического порядка путем достижения сформулированных в Декларации тысячелетия ООН целей построения открытой, справедливой, основанной на правилах, предсказуемой и недискриминационной многосторонней торговой системы, отказа от применения односторонних экстерриториальных экономических мер принуждения как средства оказания политического и экономического давления на суверенные государства."

