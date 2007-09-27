Прямой эфир

В Нью-Йорке обсудили возможности укрепления взаимодействия Беларуси и России в ООН

27 сентября 2007 11:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Министры иностранных дел двух стран обсудили возможности дальнейшего укрепления взаимодействия Беларуси и России в ООН. Сергей Мартынов и Сергей Лавров также обменялись мнениями по вопросам повестки дня Генассамблеи. Прошли встречи с руководителями внешнеполитических ведомств нескольких стран.
В беседе Мартынова с председателем 62-й сессии Генассамблеи ООН были затронуты вопросы усиления роли этой организации и государств-членов ООН в борьбе с торговлей людьми. Выступление главы внешнеполитического ведомства Беларуси на общеполитической дискуссии  запланировано на завтра.

Другие новости рубрики

Все новости
27 сентября 2007 08:11

Эксперты СНГ выступают за информационную безопасность

27 сентября 2007 08:09

Экстренное заседание Совета Безопасности ООН

27 сентября 2007 08:09

Посольство Великобритании в Беларуси вводит биометрические визы