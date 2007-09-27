В Нью-Йорке обсудили возможности укрепления взаимодействия Беларуси и России в ООН

Министры иностранных дел двух стран обсудили возможности дальнейшего укрепления взаимодействия Беларуси и России в ООН. Сергей Мартынов и Сергей Лавров также обменялись мнениями по вопросам повестки дня Генассамблеи. Прошли встречи с руководителями внешнеполитических ведомств нескольких стран.

В беседе Мартынова с председателем 62-й сессии Генассамблеи ООН были затронуты вопросы усиления роли этой организации и государств-членов ООН в борьбе с торговлей людьми. Выступление главы внешнеполитического ведомства Беларуси на общеполитической дискуссии запланировано на завтра.

