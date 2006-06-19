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В Нью-Йорке начала работу сессия Комиссии ООН по праву международной торговли

19 июня 2006 13:43
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Беларусь принимает участие в работе ежегодной 39-й сессии Комиссии ООН по праву международной торговли. Как сообщили в белорусском МИД, сессия началась в Нью-Йорке 18 июня и продлится до 7 июля.На ней будут рассмотрены вопросы предстоящей работы в области электронной торговли и законодательства о несостоятельности, а также в области коммерческого мошенничества.
 
Беларусь была избрана членом Комиссии ООН по праву международной торговли в 2003 году на шестилетний срок. В 2004 году для взаимодействия республиканских госорганов с комиссией создан координационный совет по сотрудничеству во главе с Высшим хозяйственным судом Беларуси.

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