В Нью-Йорке начала работу сессия Комиссии ООН по праву международной торговли

Беларусь принимает участие в работе ежегодной 39-й сессии Комиссии ООН по праву международной торговли. Как сообщили в белорусском МИД, сессия началась в Нью-Йорке 18 июня и продлится до 7 июля.На ней будут рассмотрены вопросы предстоящей работы в области электронной торговли и законодательства о несостоятельности, а также в области коммерческого мошенничества.



Беларусь была избрана членом Комиссии ООН по праву международной торговли в 2003 году на шестилетний срок. В 2004 году для взаимодействия республиканских госорганов с комиссией создан координационный совет по сотрудничеству во главе с Высшим хозяйственным судом Беларуси.