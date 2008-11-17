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В Нью-Дели пройдет четвертое заседание белорусско-индийской межправительственной комиссии

17 ноября 2008 11:54
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На встрече обсудят развитие двустороннего сотрудничества в сфере торговли, промышленности, сельского хозяйства, науки, образования, спорта и туризма. Стороны планируют подписать несколько контрактов и договоров. Белорусская делегация проведет встречи в министерствах и ведомствах, а также в заинтересованных индийских компаниях. Напомним, товарооборот между странами за 9 месяцев года приблизился к 300 миллионам долларов. Основу белорусского экспорта в эту страну формируют калийные удобрения. Беларусь импортирует из Индии лекарства, рис, шелковые и шерстяные ткани, синтетические волокна и другие товары.

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