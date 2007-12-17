В новый год с новым бюджетом

Проект главного финансового документа страны приняли сегодня во втором чтении депутаты Палаты представителей.

Бюджет-2008 сохранит свою социальную направленность. На эту сферу планируется выделить более 60% от всех расходов. Документом предусмотрена поддержка предприятий страны, через снижение налоговой нагрузки, льготирования прибыли, направляемой на создание новых производств.

Главный финансовый документ страны ориентирован на поддержание активности в производственной сфере. Так, на поддержку сельского хозяйства уйдет почти 4 триллиона. На промышленность и энергетику - почти шесть. Как никогда ранее реальными расходами государства подкрепляется реализация инновационных путей развития. Если во всем мире наблюдается тотальный дефицит ресурсов, то научный ресурс и потенциал - в принципе неисчерпаем.

Особые надежды возлагает правительство на отмену некоторых налогов и в целом упрощение системы налогобложения. Деньги для поддержки социально незащищенных граждан в бюджет тоже включены. Люди, которые нуждаются в поддержке государства, после отмены льгот забыты не будут. В целом, проект госбюджета-2008, как и в предыдущие годы, обладает достаточными ресурсами для повышения уровня жизни населения. Ожидается и роста зарплат и увеличение выплат.

ВВП будет расти, налоговая система упрощаться, льготы найдут своих адресатов, научный потенциал задействуют по максимуму. В целом главный финансовый документ на 2008 год вселяет оптимизм. И название потому получил среди депутатов жизнеутверждающее: бюджет развития.

