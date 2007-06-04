В Нигерии ищут боевиков, взявших в заложники россиян

Накануне захватили шесть сотрудников завода АЛСКОН одного из предприятий алюминиевого транснационального гиганта РУСАЛ. Посол России в Нигерии не исключил, что захватчики потребуют выкуп. До сих пор ни одна из нигерийских группировок не взяла на себя ответственность за это похищение. О судьбе российских граждан пока ничего не известно. Их имена не разглашаются в целях безопасности.



МИД России направил ноту правительству Нигерии с требованием принять срочные меры для освобождения людей. В посольстве России в Лагосе создан оперативный штаб. К этому часу удалось установить телефонную связь с похищенными. Об этом сообщил посол России в Нигерии. Российские дипломаты полагают, что главная цель захватчиков - получение выкупа. Похищения иностранцев в Нигерии происходят практически каждую неделю. На этот день в плену у экстремистов находятся около тридцати человек. С начала года различные группировки брали в заложники более 100 иностранных граждан, в основном сотрудников нефтедобывающих предприятий.