В Национальном аэропорту Беларуси встретили парламентскую делегацию из России во главе с Грызловым

Заседание Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ пройдет сегодня в Минске.

Делегации государств Организации Договора о коллективной безопасности прибывают в белорусскую столицу. В Национальном аэропорту встретили парламентскую делегацию из России во главе с председателем Государственной Думы Борисом Грызловым.

Главный вопрос, который рассмотрят участники заседания - законодательное исполнение решений, принятых в рамках ОДКБ. В настоящее время только Беларусь и Армения выполнили свои обязательства по ряду договоров, касающихся системы безопасности.

Парламентарии также подведут предварительные итоги работы Совета за 2011 год, наметят планы на 2012 год и рассмотрят вопросы финансирования. Представители парламентских делегаций сегодня также возложат венки к монументу Победы. Гости посетят и ряд белорусских военных объектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».