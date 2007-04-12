В Национальной библиотеке проходит пресс-конференция Александра Лукашенко для руководителей белорусских СМИ

В диалоге с главой государства принимают участие руководители девяти СМИ из всех регионов страны. Это печатные издания, информагентства, национальные телеканалы. Каждый раз пресс-конференции Президента Беларуси вызывают большой интерес у нас в стране и за рубежом. Спектр обсуждаемых вопросов очень широк - от внешней и внутренней политики государства до социума. И в начале пресс-конференции традиционно вступительное слово Александра Лукашенко по основным направлениям развития страны.

Напомним, телеверсию пресс-конференции Президента Александра Лукашенко для руководителей белорусских средств массовой информации все национальные телеканалы покажут в 21.00 час.