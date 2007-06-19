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В Москве задержан Николай Гецман

19 июня 2007 09:04
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Российские правоохранительные органы задержали бывшего заместителя руководителя белорусского агропромышленного объединения "Рассвет". Николая Гецмана обвиняют в хищении 45 тысяч долларов путем злоупотребления служебным положением, а также в других крупных хозяйственных преступлениях. Министерство внутренних дел Беларуси с 1999 года разыскивало обвиняемого, который все это время был в бегах. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции Николая Гецмана на родину.

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