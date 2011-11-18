В Москве трем президентам предложат подписать Декларацию Евразийской экономической интеграции

Новости России, Москва. Президент Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. Сегодня в Москве проходит встреча глав государств таможенной тройки. Основное внимание стороны уделят формированию Единого экономического пространства и последующему созданию Евразийского экономического союза. Главы государств также обсудят сотрудничество в рамках Таможенного союза.

Эту встречу журналисты окрестили исторической еще до того, как она состоялась. Главы таможенной тройки собрались в Кремле, чтобы не только подвести итоги работы Таможенного союза, но и принять стратегические решения о дальнейшей интеграции. После «известинских» статей с размышлениями о судьбах интеграции главы государств сегодня перешли от слов к делу.

Александр Лукашенко по минскому времени прибыл в Кремль около полудня. В зеленой гостиной Кремля его встретил Дмитрий Медведев. Позже к ним присоединился и Нурсултан Назарбаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Последний раз втроем они виделись три месяца назад в Астане. И сегодня вновь сели за стол переговоров. Причем в этот раз даже без протокольных заявлений для прессы. И, как говорят в официальных делегациях, центральное место в переговорах все-таки заняли аспекты договорной базы по Единому экономическому пространству.

Как известно, ЕЭП заработать должно в январе 2012 года. Времени осталось немного, но у стран пока еще есть разногласия. В идеале же оно должно обеспечить свободу движения товаров, услуг, капитала, рабочей силы и, главное, выход экономик трех стран на принцип равнодоходности.

Речь идет о Таможенном союзе. Именно его успешное функционирование дает главам государств подумать о переходе к новому этапу интеграционного строительства. Сначала это ЕЭП, а после более глобальной интеграции – Евразийский экономический союз.

К подписанию планируется ряд документов по функционированию наднациональных органов. Подписать президентам предложат Декларацию Евразийской экономической интеграции. В проекте этого документа буквально по пунктам расписаны все ожидания трех стран от такого сотрудничества.

Учтен и ряд белорусских инициатив. К примеру, о создании совместных транснациональных корпораций для более тесной производственной кооперации. Вошло также предложение Беларуси по дальнейшему укреплению равноправного сотрудничества в рамках Таможенного союза и ЕЭП с другими странами и объединениями, включая Европейский союз.

Во второй половине дня президенты намерены выйти к прессе и рассказать о договоренностях. Известно также, что в деловом центре «Москва-сити» будет дан рабочий обед от имени президента России. Вероятные переговоры в неформальной обстановке продолжатся и там.