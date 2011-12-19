В Москве состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета

Новости России, Москва. Президенты Беларуси, России и Казахстана в Москве приняли ряд решений по началу работы Евразийской экономической комиссии и в целом Единого экономического пространства. Также Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросам вступления во Всемирную торговую организацию. Стороны договорились, что Россия окажет Беларуси всестороннюю поддержку по скорейшему вступлению в ВТО.

Несмотря на новый формат заседания (это уже Высший Евразийский экономический совет), его предварила вполне традиционная процедура встречи президентов Таможенной тройки. В Большом Кремлевском дворце прибывающих коллег ждал Дмитрий Медведев.

На саммите можно было выделить три ключевые темы: это решение о старте с 1 января единых документов ЕЭП, формирование наднациональных органов нового интеграционного образования Беларуси, России и Казахстана, а также согласование вступления стран во Всемирную торговую организацию.

Приняты решения по 17 международным договорам, ранее ратифицированным странами. Эти документы – основа договорно-правовой базы ЕЭП. Дело в том, что была предусмотрена разная процедура вступления их в силу. Белорусская сторона предложила свести этот процесс к единому периоду. Таким образом, документы начнут действовать все-таки 1 января, и работа в рамках таможенной тройки уже перейдет в практическую плоскость, а экономики Беларуси, России и Казахстана заработают во взаимной увязке.

С 1 января в Минске отроется и начнет работу Суд ЕврАзЭС. Здесь будут рассматривать спорные вопросы, возникающие в рамках интеграционных образований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рассмотрен пакет решений, необходимых для начала практической работы Евразийской экономической комиссии. Беларусь в нее выдвинула своих представителей, на направление которые имею особенное значение для Беларуси. Сергей Сидорский займется промышленностью и АПК, Валерий Корешков – вопросами техрегулирования, Владимир Гошин – таможенной темой.

Подписаны международные договоры о таможенных пошлинах и противодействию отмыванию преступных доходов.

Отдельная тема – вступление стран Таможенной тройки во Всемирную торговую организацию. Россия ранее выдвинула инициативу работы Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы. Правила внутри стран Таможенной тройки не будут конфликтовать с нормами ВТО. И это не помешает нам состоять в обеих организациях.

Но вступать в ВТО придется по отдельности. Подписан Меморандум о взаимопонимании по этим вопросам. Российская сторона, в частности, поможет Беларуси ускорить вступление во Всемирную торговую организацию. И начнет это делать с момента своего присоединения к ВТО.

Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на вступление стран Таможенного союза во Всемирную торговую организацию с минимальным временным разрывом.

Дмитрий Медведев, президент Российской Федерации:

Я заверил наших партнеров по работе и в Экономическом совете, и в Совете ЕврАзЭС о том, что мы будем всячески способствовать нашим государствам, братским нашим уважаемым партнерам, во вступлении во Всемирную торговую организацию с учетом весьма непростого опыта, который накоплен Российской Федерацией.

Пусть к запуску Единого экономического пространства страны прошли рекордно быстро. На саммите никто не спорит с тем, что мотором интеграции, безусловно, является Россия. Импонирует такая особенность объединения, как четко просматриваемые перспективы. Здесь имеется в виду, конечно же, создание Евразийского союза.

Но и у нынешнего объединения Таможенной тройки уже сформировалась очень хорошая репутация. Своего желания присоединиться к образованию не скрывают Таджикистан и Кыргызстан, присматривается Армения.

К настоящему моменты реализованы почти все ключевые решения глав государств и правительств по формированию Таможенного союза. Договорились, что в марте в Москве пройдет еще один саммит ЕврАзЭС, на котором будет обсуждаться возможность присоединения других государств.

20 декабря рабочий визит Александра Лукашенко в Москву продолжится. Глава государства примет участие в саммитах СНГ и ОДКБ. У Содружества Независимых Государств в этом году, как известно, юбилей – 20 лет с момента образования. А в ОДКБ в этом году Беларусь председательствует, поэтому инициативы, которые выдвигала страна в течение года, буду на повестке дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.