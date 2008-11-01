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В Москве состоялись переговоры Дмитрия Медведева и Муаммара Каддафи

01 ноября 2008 18:10
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Ливийский лидер накануне прибыл в Россию, где не был более 20-ти лет.

Беседа глав двух государств прошла в формате «один на один». Второй день визита полковника Каддафи начался с возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Сразу после церемонии лидер Ливийской революции направился в Кремль, где переговоры сторон продолжились в расширенном составе. Военное сотрудничество, нефть, газ, строительство железной дороги – стали главными темами обсуждения. Эксперты отмечают особую важность нынешней встречи для отношений двух стран.

Ну а завтра руководитель Великой ливийской революции Муамар Каддафи с официальным визитом посетит  Беларусь. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Президента. Это первый визит ливийского лидера в нашу страну. Александр Лукашенко посещал Ливию с официальным визитом в 2000 году.

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