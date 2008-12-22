В Москве состоялась встреча Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева

Переговоры были посвящены обсуждению вопроса цены на природный газ в комплексе с другими темами, такими как, экономика, безопасность и транзит.

В ходе общения с Дмитрием Медведевым в формате «один на один» Глава нашего государства подчеркнул, что Беларусь ничего не собирается выпрашивать у России. И высказывания о том, что Минск якобы на коленях идет в Кремль, Александр Лукашенко назвал очередными инсинуациями в адрес Беларуси.

Договоренность о сегодняшней встрече была достигнута ещё 1 декабря. Тогда решили перенести заседание Высшего Госсовета на 22 декабря. Подробности и формат встречи оговорили 17-ого по телефону. Президент плюс премьер-министры с обеих сторон. Такой режим работы – возможность решить возникающие вопросы. Как выясняется, их немало. Уже в начале встречи Главы государств соглашаются, что год выдался не из простых.

Александр Лукашенко: «Сразу хочу сказать, предваряя наш разговор: мы не имеем никаких проблем для того, чтобы решить все вопросы России так, как надо, которые лежат в плоскости Беларуси. И я думаю, что нет абсолютно никаких проблем, чтобы Российская Федерация решила все вопросы Беларуси, которые интересуют здесь нас. Я уверен, что мы в состоянии их решить, потому что проблемных вопросов, с нашей точки зрения, нет».

В центре внимания вопросы безопасности, транзита и экономики. Одним словом, весь комплекс отношений. Одна из тем разговора – газовые поставки. Уже не первый год новогодние праздники оборачиваются для белорусских чиновников не самыми приятными сюрпризами. Всему виной газовый вопрос: за последние годы он изрядно потрепал нервы обеим сторонам. Вот и сегодня интересы вновь расходятся, но ситуацию обещают решить быстро.

Впрочем, нервничать российский Газпром заставляет не только ближайших соседей. О предновогодней суете не забывает Европа, но а то, что сегодня происходит в Украине, заставляет волноваться европейских потребителей особо. Российский газовый магнат заявляет, что намерен действовать жестко и принципиально. И всё это на фоне отсутствия четкой позиции с украинской стороны. С Беларусью Газпром контракт на поставки и транзит газа заключил в 2006 году на ближайшие 4 года. Документ, в частности, определил формулу цены на каждый из них. Правда, сегодня в условиях мирового финансового кризиса и резкого снижения цены на нефть некоторые пункты уже неактуальны. О чем глава белорусского государства заявлял накануне в интервью ведущим отечественным СМИ. Об этом Александр Лукашенко говорит и сегодня. И добавляет: Беларусь не собирается ничего просить.

Александр Лукашенко: «Нам сегодня есть, о чем поговорить. Но публично хочу отвести всякие инсинуации, которые раздавались в последнее время по поводу того, что Беларусь чуть ли не на коленях идет в Кремль, чтобы что-то выпросить. Сразу хочу сказать: мы сегодня абсолютно ничего не собираемся просить. Если экономика Беларуси остановится, вы прекрасно знаете, что это плюс 10 миллионов частично или полностью безработных в России. Потому что остановятся предприятия, у которых мы берем комплектующие. Думаю, это не в интересах России, а тем более Беларуси. Вот в этом ключе мы действительно хотим поддержки Российской Федерации, потому что это в интересах и России, и Беларуси».