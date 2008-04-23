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В Москве состоится заседание интеграционного комитета ЕврАзЭС

23 апреля 2008 10:52
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Главная тема - формирование таможенного союза Беларуси, России и Казахстана. Участники обсудят единые подходы применения информационных технологий при таможенном контроле. Также вице-премьеры стран рассмотрят проект соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций в государствах ЕврАзЭС, ряд других важных документов. Ожидается, что стороны подробно обсудят ход выполнения решений, принятых на предыдущем заседании Интеграционного комитета, рассмотрят вопросы формирования единого экономического пространства в ЕврАзЭС.

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