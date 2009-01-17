В Москве собрались представители стран-потребителей и транзитеров российского газа

Точку в «европейском» вопросе пока поставить не удалось. Нашу делегацию представляют премьер-министр Беларуси, а также министры экономики и энергетики и гендиректор "Белтрансгаза" - организации, которая занимается транзитом российского газа в Европу через территорию Беларуси. Как заявил по итогам форума президент России Дмитрий Медведев, переговоры о возобновлении транзита газа через Украину будут продолжены.



Объем транзита российского газа через Беларусь сохраняется на максимальном уровне. Об этом в эксклюзивном интервью нашему каналу в Москве заявил представитель «Газпрома». Концерн выразил признательность белорусским коллегам за то, что в нынешней непростой ситуации мы смогли существенно нарастить транзит газа по территории Беларуси, в том числе по газопроводу "Ямал-Европа" и белорусской газотранспортной системе. Это, по словам представителя газового холдинга, помогло «Газпрому» в сложившейся кризисной ситуации.