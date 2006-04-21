В Москве сегодня пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ

Беларусь представляет глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Мартынов.

Повестка дня заседания включает 17 вопросов. Большинство их них касаются дальнейшего совершенствования структуры органов СНГ и повышения их эффективности. Предполагается также рассмотреть проекты документов и решений по широкому спектру направлений многостороннего взаимодействия государств-участников СНГ.

Значительное внимание на заседании планируется уделить вопросам развития гуманитарного сотрудничества. Будут обсуждены проект соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству и проект решения о Программе основных мероприятий сотрудничества государств-участников СНГ в области культуры до 2010 года.