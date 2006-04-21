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В Москве сегодня пройдет заседание Совета министров иностранных дел СНГ

21 апреля 2006 09:19
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Беларусь представляет глава белорусского внешнеполитического ведомства Сергей Мартынов.

Повестка дня заседания включает 17 вопросов. Большинство их них касаются дальнейшего совершенствования структуры органов СНГ и повышения их эффективности. Предполагается также рассмотреть проекты документов и решений по широкому спектру направлений многостороннего взаимодействия государств-участников СНГ.

Значительное внимание на заседании планируется уделить вопросам развития гуманитарного сотрудничества. Будут обсуждены проект соглашения о Совете по гуманитарному сотрудничеству и проект решения о Программе основных мероприятий сотрудничества государств-участников СНГ в области культуры до 2010 года.

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