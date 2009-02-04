В Москве прошло сразу два форума с участием Президента Беларуси Александра Лукашенко

Главные политические новости пришли из российской столицы, где сегодня прошло Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ и Межгосударственного Совета ЕврАзЭС, в котором Беларусь сейчас председательствует.

На первом саммите принято решение о создании Коллективных сил оперативного реагирования. Это позволит укрепить военную составляющую ОДКБ. Главы государств Экономического сообщества договорились о создании Антикризисного фонда. Резервные 10 миллиардов долларов станут для стран ЕврАзЭс «подушкой безопасности» в эпоху глобального кризиса. Так же принято решение об открытии в Минске международного центра высоких технологий ЕврАзЭС. Его прототипом станет, в том числе, и белорусская силиконовая долина. Вот основные итоги московских переговоров.

Оба мероприятия сегодня имели приставку вне очередные. Это означает, что вопросы, касающиеся функционирования ОДБКБ И ЕврАзЭС настолько актуальны, что не терпят отлагательств. Для двух интеграционных структур назрело три внеочередных вопроса: создание коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, образование антикризисного фонда ЕврАзЭС и центра высоких технологий для евразийского пространства.

Сегодняшнее неспокойное время вынуждает к тому, чтобы усилить влияние организации ОДКБ. И укрепить военно-силовую интеграцию структур. Потому сегодня создание коллективных сил оперативного реагирования стало главной темой повестки дня. Что касается самой структуры коллективных сил - тут предполагается, что в нее войдут воинские формирования стран участников ОДКБ, силы специальных операций, а также подразделений МЧС. Основу составят силы азиатского региона и за тем присоединятся другие региональные группировки войск.

Позиция Беларуси здесь принципиальна. Так как эта идея оформилась относительно недавно только в декабре. То сейчас, считает Минск, требуется более детальная проработка, создание соответствующей нормативной базы и вообще самого механизма функционирования коллективных сил. Беларусь считает, что еще нужно учитывать и международный опыт в этой сфере.

Что касается участия Беларуси в этих коллективных силах оперативного реагирования: те белорусские военные и силовые подразделения, которые войдут в коллективные силы, будут находится под юрисдикцией национального законодательства. И они ни коем образом не будут выводится из состава вооруженных сил, а будут выполнять свои задачи региональной белорусско-российской группировки войск на западном направлении. И относительно применения наших вооруженных сил за пределами страны и участие в чужих вооруженных конфликтах, то этот вопрос строго регулируется национальных законодательством Беларуси.

Очень конструктивно и по деловому пообщались главы государств стран участников ОБКБ в Москве. Это подтверждает и тот факт, что встреча президентов порядком затянулась. Она шла больше запланированного. Но именно это и позволило в итоге на расширенном составе выйти с почти готовыми документами для подписания. Так что сама сессия совета коллективной безопасности ОБКБ с участием всех чиновников военно-силового блока представляла почти простую формальность. Без обсуждения сразу перешли к подписанию итоговых документов и, конечно, главный – решение о создании коллективных сил оперативного реагирования. Цель понятна – предотвращение угроз в военной сфере, борьба с международных терроризмом и наркотрафиком.

Непродолжительный обед (в протокольных документах названный – рабочим завтраком) и президенты отправились на заседание ЕврАзЭС, чтобы заняться экономической составляющей нашей интеграции.

У ЕврАзЭС сейчас эра белорусского председательства. А, как известно, наша страна – активный сторонник экономической интеграции на постсоветском пространстве. И Президент Александр Лукашенко заступив в свое время на пост председателя межгоссовета ЕврАзЭС,

сформулировал основные задачи развития этой интеграционной структуры. Во-первых, скорейшее формирование таможенного союза в рамках тройки «Беларусь-Россия-Казахстан». Во-вторых, интенсификация сотрудничества в области энергетики и транспорта. И в-третьих, повышение роли евразийского экономического сообщества в мире.

Итак наш главный интерес – таможенный союз: «Беларусь-Россия-Казахстан». Проблема здесь только одна- Казахстан отстает. Показательна вот такая цифра – три страны должны объединить 9 соглашений – как база таможенного союза. Минск и Москва завершили унификацию процедур по этим договорам, а Астана имеет два нератифицированных соглашения.

Унификация интересов понадобится и в таком вопросе как создание антикризисного фонда – ЕврАзЭС. Чтобы выполнять в него заложенного функции его размер должен быть не менее 10 миллиардов долларов. Куда эти средства пойду: в первую очередь на предоставление займов и стабилизационных кредитов, а, во-вторых, на финансирование межгосударственных инвестиционных проектов.

Естественно, чтобы в начале взять из антикризисной казны - туда надо вложить определенную сумму взносов. А это как раз таки проблема. Хотя бы потому что в условиях кризиса собрать часть денег из бюджета любой страны – крайне проблематично. Потому Беларусь настаивает на том, чтобы более продуманно подойти к определению целей и задач и размера антикризисного фонда ЕврАзЭС.

На евразийском пространстве, на котором может появится еще одна структура – общий для всех стран-участниц центры высоких технологий. Он нужен, чтобы совместно разрабатывать и реализовывать научный, технический прогресс, программы и инновационные проекты.

В последствии это может привести к формированию единого научно исследовательского пространства ЕврАзЭС куда будут вовлечено огромное количество ученых наших стран. И это станет еще одним шагом на пути сплочения интеграции на постсоветском пространстве.