В Москве прошла встреча глав правительств Беларуси и России Сергея Сидорского и Владимира Путина

Сокращения разницы в тарифах на экспорт и импорт положительно отражается на развитии экономических отношений между Беларусью и Россией. Такое мнение высказал сегодня в Москве председатель правительства России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Российский премьер также сообщил, что вопросы экономического взаимодействия стороны намерены более подробно рассмотреть на встрече в конце сентября - начале октября текущего года. Кроме того, Владимир Путин рассказал о предстоящей встрече в Сочи президентов Беларуси и России.



На встрече премьеров в Москве речь шла также о помощи пострадавшим гражданам Южной Осетии. Как заявил Сергей Сидорский, Беларусь отправит гуманитарный груз в эту страну. Для подготовки к его отправке создана комиссия. Согласован перечень необходимых продуктов питания и тёплых вещей. Общий вес 63 тонны. Груз будет доставлен во Владикавказ на семи автомобилях. В операции примут участие 18 сотрудников МЧС Беларуси. Автоколонна отправится из Минска завтра в середине дня.



Кроме того, отметил Сергей Сидорский, Беларусь готова принять на оздоровление более двух тысяч осетинский детей. Глава нашего правительства также сообщил, что от белорусов поступают добровольные пожертвования для пострадавшего населения. На встрече Сергей Сидорский выразил соболезнование Владимиру Путину в связи с гибелью людей в Южной Осетии. "Мы готовы сделать всё возможное, чтобы граждане Южной Осетии поскорее вернулись к нормальной жизни", - сказал белорусский премьер.

