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В Москве пройдут переговоры президентов России и Франции

08 сентября 2008 07:52
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Главная тема – урегулирование ситуации на Кавказе. Дмитрий Медведев и Николя Саркози обсудят выполнение шести принципов стабилизации в зоне грузино-юго-осетинского конфликта, согласованных ими еще 12 августа. В частности, лидеры обеих стран будут говорить о создании расширенной группы международных наблюдателей в зонах безопасности на границах Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Ожидается, что по итогам переговоров объявят сроки начала международного обсуждения ситуации вокруг двух республик. После встречи в российской столице, Президент Франции отправится в Тбилиси.

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