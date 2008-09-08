В Москве пройдут переговоры президентов России и Франции

Главная тема – урегулирование ситуации на Кавказе. Дмитрий Медведев и Николя Саркози обсудят выполнение шести принципов стабилизации в зоне грузино-юго-осетинского конфликта, согласованных ими еще 12 августа. В частности, лидеры обеих стран будут говорить о создании расширенной группы международных наблюдателей в зонах безопасности на границах Грузии с Абхазией и Южной Осетией. Ожидается, что по итогам переговоров объявят сроки начала международного обсуждения ситуации вокруг двух республик. После встречи в российской столице, Президент Франции отправится в Тбилиси.