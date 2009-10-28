В Москве пройдет Союзный Совмин

Белорусскую делегацию возглавит премьер-министр Сергей Сидорский.

Стороны рассмотрят выполнение плана совместных действий правительств двух стран по минимизации последствий финансового кризиса, улучшению параметров платежного баланса, условий ведения предпринимательской деятельности и взаимной торговли. Речь пойдет о реализации отдельных союзных программ и разработке новых, сотрудничестве в топливно-энергетической сфере, обеспечении безопасности и согласованной миграционной политики. В центре внимания будут и бюджетные вопросы. В частности – проект декрета Высшего Госсовета «О бюджете Союзного государства на будущий год».

Планируется, что перед заседанием союзного правительства пройдут переговоры премьер-министров Беларуси и России в расширенном составе. Кроме того, руководитель белорусского правительства встретится с главой Сбербанка России Германом Грефом.