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В Москве проходит заседание Высшего государственного Совета Союзного государства

15 декабря 2006 10:25
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На заседании ВГС в российской столице 15 декабря будут подведены итоги выполнения решений Высшего Государственного Совета Союзного государства. Беларусь ратифицировала все соглашения по обеспечению равных прав белорусов и россиян, подписанные на заседании Высшего Госсовета 24 января этого года.

Не ратифицированным пока остается лишь соглашение о регулировании вопросов собственности Союзного государства. Советом Федерации России одобрен только Федеральный закон о ратификации Договора о сотрудничестве в области социального обеспечения. По остальным соглашениям, касающимся равных прав граждан двух стран,  внутригосударственные процедуры Россией не выполнены. Кроме того, повестка дня ВГС включает бюджет Союзного государства на 2007 год.

Участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в Москве примет Президент Беларуси Александр Лукашенко. Кроме того, сегодня глава нашего государства проведет двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Президенты обсудят актуальные аспекты двустороннего сотрудничества.

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