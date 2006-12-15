В Москве проходит заседание Высшего государственного Совета Союзного государства

На заседании ВГС в российской столице 15 декабря будут подведены итоги выполнения решений Высшего Государственного Совета Союзного государства. Беларусь ратифицировала все соглашения по обеспечению равных прав белорусов и россиян, подписанные на заседании Высшего Госсовета 24 января этого года.

Не ратифицированным пока остается лишь соглашение о регулировании вопросов собственности Союзного государства. Советом Федерации России одобрен только Федеральный закон о ратификации Договора о сотрудничестве в области социального обеспечения. По остальным соглашениям, касающимся равных прав граждан двух стран, внутригосударственные процедуры Россией не выполнены. Кроме того, повестка дня ВГС включает бюджет Союзного государства на 2007 год.

Участие в заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства в Москве примет Президент Беларуси Александр Лукашенко. Кроме того, сегодня глава нашего государства проведет двустороннюю встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Президенты обсудят актуальные аспекты двустороннего сотрудничества.