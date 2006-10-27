В Москве проходит заседание Межгосударственного совета ЕврАзЭС

Среди основных вопросов заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав правительств - формирование договорно-правовой базы Таможенного союза. Также главы правительств рассмотрят проект концепции общего энергетического рынка, перечень ключевых секторов экономики ЕврАзЭС и проект бюджета организации на следующий год. На заседании обсудят ход правового оформления присоединения Узбекистана к ЕврАзЭС и интеграции Организации Центрально-Азиатского сотрудничества в Евразийское экономическое сообщество.



Формирование Таможенного союза ЕврАзЭС планируется завершить до 1 июля 2007 года. Об этом заявил yна заседании премьер-министр Беларуси Сиргей Сидорский. По его мнению, с этого времени может начать действовать и соответствующий межгосударственный орган ЕврАзЭС. Белорусская сторона считает необходимым применять единые правила в области субсидирования национальных экономик, равный доступ к услугам естественных монополий и недопущение дискриминации в ценообразовании по признаку места регистрации субъекта хозяйствования.