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В Москве проходит заседание Межгосударственного совета ЕврАзЭС

27 октября 2006 10:30
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Среди основных вопросов заседания Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества на уровне глав правительств - формирование договорно-правовой базы Таможенного союза. Также главы правительств рассмотрят проект концепции общего энергетического рынка, перечень ключевых секторов экономики ЕврАзЭС и проект бюджета организации на следующий год. На заседании обсудят ход правового оформления присоединения Узбекистана к ЕврАзЭС и интеграции Организации Центрально-Азиатского сотрудничества в Евразийское экономическое сообщество.

Формирование Таможенного союза ЕврАзЭС планируется завершить до 1 июля 2007 года. Об этом заявил yна заседании премьер-министр Беларуси Сиргей Сидорский. По его мнению, с этого времени может начать действовать и соответствующий межгосударственный орган ЕврАзЭС. Белорусская сторона считает   необходимым применять единые правила в области субсидирования  национальных экономик, равный доступ к услугам естественных монополий и недопущение дискриминации в ценообразовании по признаку места регистрации субъекта хозяйствования.

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