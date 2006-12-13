В Москве проходит заседание интеграционного комитета ЕврАзЭС

В повестке дня - 16 вопросов. Делегацию Беларуси возглавляет заместитель премьер-министра страны Андрей Кобяков.

Участники заседания обсудят ход подготовки Договора о зоне свободной торговли Евразийского экономического сообщества, а также ряд документов, необходимых для формирования таможенного союза, и некоторые другие вопросы.

"В ходе заседания предполагается рассмотреть целый ряд вопросов, включая проект соглашения об основополагающих принципах политики государств-членов ЕврАзЭС в области валютного регулирования и валютного контроля по операциям, связанным с движением капитала, проект соглашения единых подходов применения информационных технологий при таможенном контроле за перемещением товаров и транспортных средств государств-членов ЕврАзЭС, проект соглашения о единых принципах информационного взаимодействия таможенных служб ЕврАзЭС", - сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Попов,



Тем временем, в минском исполкоме СНГ обсудят взаимодействие пограничных ведомств стран Содружества. Планируется рассмотреть варианты оказания помощи при возникновении кризисных ситуаций на внешних границах. А также проекты Решения об учреждении нагрудного знака Совета командующих Погранвойсками "Почетный пограничник Содружества Независимых Государств".