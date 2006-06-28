В Москве проходит встреча премьер-министров Беларуси и России Сергея Сидорского и Михаила Фрадкова

Открывая встречу, глава российского правительства отметил, что сторонам предстоит обсудить <наиболее животрепещущие вопросы сотрудничества>. В повестке дня сегодняшнего заседания Совмина внесено более 20 вопросов, среди которых - вопрос о взаимодействии Постоянного комитета, Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России в осуществлении контроля за исполнением бюджета Союзного государства.

Значительное внимание на заседании уделено и некоторым союзным программам: к примеру, по использованию суперкомпьютерных систем семейства <СКИФ>, совершенствованию системы защиты общих информационных ресурсов Беларуси и России, преодолению последствий чернобыльской катастрофы и другие.

С российской стороны в переговорах принимают участие председатель правления ОАО <Газпром> Алексей Миллер, а также представители Министерства торговли и экономического развития, Министерства промышленности и энергетики и Министерства сельского хозяйства.

Беларусь и Россия в ближайшее время вернутся к рассмотрению вопроса о цене на газ, заявил Сергей Сидорский. По информации премьер-министра Беларуси, создана рабочая группа, которая должна выработать взаимоприемлемое решение. При этом будет учитываться подход Беларуси в части создания совместного предприятия, емкости по хранению и транспортировке газа. <Надо замкнуть экономику от скважины до конечного продукта. Стороны должны исходить из позиции целесообразности и экономической выгоды>, - отметил премьер.

Глава российского правительства отметил успешное развитие белорусско-российского сотрудничества в различных сферах, особенно во внешнеполитической, добавив, что это <особенно важно на фоне оказываемого давления на Беларусь извне>.

В настоящее время на первый план в сотрудничестве двух стран выходит сфера высоких технологий, подчеркнул премьер-министр России. Ярким примером взаимодействия ученых двух стран он назвал предстоящий запуск первого белорусского спутника <БелКА>.

Белорусы и россияне ожидают создания равных условий для хозяйствующих субъектов и граждан двух стран. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Премьер-министр проинформировал участников заседания, что Палата представителей Национального собрания Беларуси уже ратифицировала подписанные в начале года в Санкт-Петербурге соглашения об обеспечении равных прав граждан Беларуси и России на свободу передвижения, медицинское обслуживание, социальное обеспечение и налогообложение. По его словам, в этой связи в ближайшие дни Беларусь завершит все необходимые внутригосударственные процедуры. Глава белорусского правительства отметил, что проведение ратификационных процедур в России позволит вступить в силу соглашениям уже в нынешнем году.

Сергей Сидорский отметил также, что <чем ближе мы подходим к формированию единого экономического и таможенного пространства, тем острее встают вопросы о равных условиях для субъектов хозяйствования>. Он высказал предложение рассмотреть данный вопрос на следующем заседании союзного правительства.

На сегодня также запланирована и встреча Сергея Сидорского с мэром Москвы Юрием Лужковым. Предметом переговоров должны стать вопросы сотрудничества Беларуси и российской столицы.