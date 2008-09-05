В Москве проходит сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ

В ней принимает участие Президент Беларуси Александр Лукашенко. Первоначально заседание Совета коллективной безопасности прошло в узком составе.

Участники обсудили тенденции развития военно-политической обстановки и меры по нейтрализации возникающих вызовов и угроз коллективной безопасности. Генеральный секретарь ОДКБ представил информацию о выполнении решений Минской и Душанбинской сессий Совета.

Затем на пленарном заседании будут обсуждаться приоритетные направления деятельности Организации во втором полугодии 2008 - первом полугодии 2009 года, будет заслушан ежегодный доклад генерального секретаря ОДКБ. На встречи также будут рассмотрены вопросы, касающиеся внесения изменений в План коалиционного военного строительства ОДКБ на период до 2010 года и дальнейшую перспективу. Все подробности сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в вечернем выпуске новостей.