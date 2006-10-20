В Москве проходит коллегия министров обороны России и Беларуси

В российской столице будут рассмотрены вопросы военного сотрудничества Беларуси и России. Коллегия министерств обороны двух стран пройдет под руководством глав ведомств Леонида Мальцева и Сергея Иванова.На заседании планируется обсудить приоритетные направления совместной деятельности по обеспечению военной безопасности Союзного государства на 2007-2009 годы и подвести итоги этой работы за прошедшие четыре года. Особое внимание участники встречи уделят рассмотрению перспектив совместной охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и вопросам создания Единой региональной системы ПВО. В российском военном ведомстве не исключают, что соглашение о создании Единой региональной системы ПВО будет подписано уже по итогам данного заседания.