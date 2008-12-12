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В Москве проходит 22 заседание Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав правительств

12 декабря 2008 17:54
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Сильный туман внес серьезные коррективы в рабочий график сразу нескольких премьеров.Заседание Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав Правительств в Москве из-за погодных условий пришлось отложить на несколько часов. Самолеты попросту не могли получить добро на посадку. По приземлении все же удалось прояснить совместные позиции в формировании Таможенного союза, отношений в области энергетики и транспорта, да и в целом повышения мирового статуса ЕврАзЭС. Беларусь, как нынешний председатель сообщества, на дебатах заняла активную позицию.

Отметим, Республика Беларусь в настоящее время председательствует во всех органах Сообщества. Планируется, что основным итогом встречи станет подписание очередного пакета документов, направленных на дальнейшее формирование Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана.

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