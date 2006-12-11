В Москве открывается Международная конференция по цивилизованной трудовой миграции

Участие в мероприятии, организованном Международной ассоциацией "Трудовая миграция", принимают представители органов законодательной и исполнительной власти стран Содружества, общественных и международных организаций, научных учреждений и предприниматели.Участники конференции намерены обсудить вопросы нормативно-правового регулирования процессов трудовой миграции на территориях стран СНГ, формирования миграционной инфраструктуры и развития частно-государственного партнерства в этой сфере, а также легализации трудовых мигрантов в странах Содружества.