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В Москве открывается Международная конференция по цивилизованной трудовой миграции

11 декабря 2006 09:22
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Участие в мероприятии, организованном Международной ассоциацией "Трудовая миграция", принимают представители органов законодательной и исполнительной власти стран Содружества, общественных и международных организаций, научных учреждений и предприниматели.Участники конференции намерены обсудить вопросы нормативно-правового регулирования процессов трудовой миграции на территориях стран СНГ, формирования миграционной инфраструктуры и развития частно-государственного партнерства в этой сфере, а также легализации трудовых мигрантов в странах Содружества.

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