В Москве обсуждается миграционная политика в СНГ

Вопросам регулирования миграции посвящены межмидовские консультации государств-участников Содружества в Москве. Цель - выработка конкретных форм сотрудничества в вопросах миграционной политики. Кроме того, предполагается обсудить меры по совершенствованию правовой базы, регулирующей вопросы миграции, а также перспективы активизации сотрудничества государств в области изучения перспектив и проблем трудовой миграции. Кстати, именно эта тема станет центральной в ходе предстоящего заседания Совета глав государств Содружества, запланированного на 5 октября в Душанбе.