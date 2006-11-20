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В Москве обсудят вопросы авиационной безопасности

20 ноября 2006 09:25
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Специалисты из Беларуси, России, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Узбекистана и Украины 20 ноября в Москве обсудят вопросы авиационной безопасности. Участники встречи намерены выработать   предложения, направленные на решение проблем обеспечения безопасности  полетов, проведения  расследований авиационных   происшествий  и  инцидентов, обмен  опытом   работы специалистов   органов  безопасности  полетов.
Кроме  того,   предполагается    рассмотреть     вопросы информирования участников сбора о состоянии безопасности полетов в государственной, гражданской и экспериментальной  авиации,  работе комиссий при расследованиях авиационных происшествий.

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