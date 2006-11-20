Специалисты из Беларуси, России, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Узбекистана и Украины 20 ноября в Москве обсудят вопросы авиационной безопасности. Участники встречи намерены выработать предложения, направленные на решение проблем обеспечения безопасности полетов, проведения расследований авиационных происшествий и инцидентов, обмен опытом работы специалистов органов безопасности полетов.

Кроме того, предполагается рассмотреть вопросы информирования участников сбора о состоянии безопасности полетов в государственной, гражданской и экспериментальной авиации, работе комиссий при расследованиях авиационных происшествий.