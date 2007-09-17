В Москве обсудят развитие объединенной транспортной системы Союзного государства

17 сентября Беларусь и Россия обсудят вопросы развития объединенной транспортной системы.В числе других вопросов - рассмотрение двустороннего межправительственного соглашения о создании равных условий в области ценовой политики на железнодорожном транспорте. Предполагается, что стороны выработают совместные предложения по созданию благоприятных условий хозяйствования транспортных комплексов России и Беларуси, обсудят перспективы работы Совета гражданской авиации двух стран. Также будет рассмотрена проблема очередей на российско-белорусской границе.