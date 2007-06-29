В Москве обсудили темы экономического развития Союзного государства

Основные параметры Союзного бюджета на будущий год рассмотрели на заседании Совета Министров в Москве. Белорусскую делегацию возглавил премьер-министр нашей страны Сергей Сидорский. Всего в повестке дня было 15 вопросов. На заседании обсудили изменения и дополнения в соглашения в области электроэнергетики, о Совете по межрегиональному и приграничному сотрудничеству государств-участников СНГ, об основных направлениях развития рынка международных автотранспортных услуг. Одна из тем встречи - создание в Москве на базе Всероссийского выставочного центра постоянно действующих выставок государств-участников Содружества.