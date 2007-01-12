В Москве найден взаимоприемлемый вариант соглашения по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области нефти и нефтепродуктов

Правительственные делегации Беларуси и России по итогам прошедших в Москве двухдневных переговоров разрешили проблему поставки сырой нефти в Беларусь и ее транзита. Соглашение по регулированию торгово-экономического сотрудничества в области нефти и нефтепродуктов подписано. Российские предприятия - поставщики нефти, белорусские нефтеперерабатывающие заводы, а также европейские потребители нефти должны быть удовлетворены решениями, принятыми 12 января в Москве правительственными делегациями Беларуси и России. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский.



Глава правительства России Михаил Фрадков заявил, что в результате принятого соглашения российский бюджет получает $1 млрд. и значительная сумма останется в экономике Беларуси. Согласно документу на 2007 год Россия снизила для Беларуси размер вывозной таможенной пошлины на нефть со $180 до $53. Соглашение регламентирует и раздел пошлины на экспорт светлых нефтепродуктов из Беларуси. В 2007 году 70% пошлины будет передано России, 30% - Беларуси. В 2008 году - 80% России, 20% - Беларуси. В 2009 году - 85% России, 15% - Беларуси.