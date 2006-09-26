В Москве началось заседание Совета министров Союзного государства

Участниками заседания планируется обсудить 12 вопросов. Из главных - исполнение бюджета Союзного государства за первое полугодие и основные параметры союзного бюджета 2007 года.будет рассмотрен и вопрос о ходе реализации концепции социального развития Союзного государства до 2010 года. Документ затрагивает такие важные сферы, как социальная политика, культура, здравоохранение, образование, спорт и туризм. Обсудить на союзном Совмине планируется и вопросы, касающиеся взаимовыгодного сотрудничества в военной сфере и проект программы совместной деятельности по преодолению последствий чернобыльской катастрофы в рамках Союзного государства до 2010 года.