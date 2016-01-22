В Молдове продолжаются массовые антиправительственные протесты

Новости Молдовы. В Молдове продолжаются массовые протесты. Весь четверг власти вели переговоры с уличной оппозицией: та в свою очередь взяла в осаду здание парламента и требовала отставки новоназначенного премьера. Президент Тимофти к участникам переговоров не вышел, однако решение принимать именно ему. Сегодня, 22 января, к полудню манифестанты требуют отправить в отставку нового главу кабинета. В противном случае они грозят властям резким обострением конфликта.

Летом 2015 года стало известно, что из бюджета Молдовы похищен миллиард долларов. Лишь спустя полгода был арестован экс-премьер Филат: молдаване полагают, что дело о миллиарде собираются спустить на тормозах. Эта история — основная причина нынешнего конфликта: элиты коррумпированы и сдавать своих не готовы, лишь заменяя одних другими из своего же состава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.