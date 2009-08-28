В Молдове парламент избирает руководителя

В Молдове проходит первое заседание нового парламента. Сегодня депутатам предстоит избрать руководство законодательного органа.

Напомним, по итогам прошедших 29 июля досрочных парламентских выборов Партия коммунистов Молдавии получила 48 депутатских мандатов, у коалиции «За европейскую интеграцию» 53 мандата. Это позволит ей избрать спикера и назначить правительство страны. Но для выборов президента необходимо большинство в 61 мандат.

В случае если не удастся с двух попыток избрать главу государства, парламент снова будет распущен, и очередные досрочные выборы, согласно законодательству, могут быть назначены только на начало 2010 года.