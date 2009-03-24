В мире расширят права и возможности властей при подавлении незаконной массовой активности

Французские заморские территории остаются причиной беспокойства для правительства и лично президента Саркози.

На Реюньене и Гваделупе беспорядки продолжились даже после того, как в Париже и других крупных городах страны полиция подавила акции проходившие в рамках общенациональной забастовки. Эксперты отмечают, что далекие острова наравне с предместьями и студенческими общежитиями могут стать фитилем поднесенным к пороховой бочке общественного недовольства. И тогда, дальнейший сценарий развития событий будет вполне предсказуем.

В Париже до сих пор идут разбирательства по фактам массовых беспорядков, прошедших в конце прошлой недели. Французские правоохранители задержали сотни человек, часть из них остается в полицейских участках до сих пор. Возможно, что именно им придется возмещать причиненный Парижу ущерб. Таково французское законодательство. Напомним, массовые беспорядки спровоцировали несколько сот молодых людей, которые с палками и железными прутьями в руках очень быстро преобразовали профсоюзную акцию протеста в безумный погром.

И все-таки они вертятся. Точнее чередуются. Вслед за охраняемой законом и стражами законности акцией профсоюзов, на улицу выходят подростки с закрытыми лицами. Те самые, которые бессмысленно, а может и очень даже осмысленно, но не ими, громят, жгут, крошат. Те самые, от которых приходится охранять законопослушных граждан, в том числе и участников акции профсоюзов. Как в Париже, где уже после национальной акции в ходе ночного погрома были задержаны около трехсот человек. Как в других странах, где под выступления порой маскируют преступление. Эксперты предупреждают чем дальше, тем маскировки больше.

Причем, в последнее время общественное успокоительное требуется все более масштабное и весомое. Водометы и газ – для многих европейских стран – прошлый век. Так в тихом и спокойном немецком Хайлигендамме во время встречи большой восьмерки в 2007 только раненных при столкновениях с полицией было более тысячи человек. А ведь, например, в Греции митингующие подталкивают полицию к жестким мерам порой и вовсе без причины. А уж если и повод есть. После смерти подростка в конце прошлого года спецсредства в Афинах широко применялись уже более десятка раз. И в разработке находится ряд законопроектов еще более расширяющих права и возможности властей при подавлении незаконной массовой активности. В частности уже в ближайшее время на родине демократии будет запрещено носить капюшоны, повязки и другие скрывающие лицо элементы одежды во время проведения акций любого рода. Впрочем, против военных платки и маски не спасали никогда. Разве что супергероев. Но вот во время вполне себе военной операции по выселению так называемого «молодежного дома» в Дании были задержаны около пятисот человек. Причем, и в масках, и в повязках и без. Даже совсем уж неспешная Исландия, и стала ристалищем со всеми слезовытекающими из-за газа и дубинок последствиями, ну разве что ристалищем очень медленным.

В этом свете, думать о грядущей встрече двадцатки в Лондоне и вовсе как-то даже страшновато. А ведь не одной лишь двадцаткой жив современный человек. Есть еще восьмерка и другие числа. Но с другой стороны заботу об общественном правопорядке никто еще не отменял. Так что, один протестует, другой разгоняет: двое при деле.



