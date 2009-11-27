В Минске ждут Дмитрия Медведева

В белорусскую столицу уже прибыли президенты Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Армении. В Минске пройдет Саммит ЕврАзЭС.

Среди наиболее важных тем – реализация совместных мер по преодолению последствий мирового финансового кризиса в государствах-членах Евразийского экономического сообщества, сотрудничества по поддержанию режима внешних границ, по созданию общего страхового рынка.

В рамках заседания Межгоссовета ЕврАзЭС планируется провести мероприятия с участием трех президентов – Беларуси, Казахстана и России. Одним из ключевых вопросов, станет формирование Таможенного союза и в перспективе Единого экономического пространства. В Минске планируется подписание документов, которые и должны положить начало работы Таможенного союза трех государств.

Напомним, с 1 января 2010 года планируется перейти на универсальную систему нетарифного регулирования. В соответствии с предложениями белорусской стороны будет обсуждаться возможность отмены всех взаимных ограничений во внутренней торговле к 1 июля следующего года.

Одновременно будет предложен к подписанию план государств к договору о Таможенном кодексе с решением о введении в действие этого договора с 1 июля. Единая таможенная территория, по сути, может стать тем фундаментом, который будет достраиваться, и способствовать постепенному переходу к единому экономическому пространству.