В Минске состоялось заседание Центральной избирательной комиссии

Из 10 жалоб на отказ в регистрации инициативных групп ЦИК Беларуси удовлетворил только две.

В ходе заседания кроме жалоб, был рассмотрен и еще ряд вопросов проведения парламентских выборов. В частности, создан Наблюдательный совет за порядком агитации, утвержден список газет, теле и радиокомпаний, где кандидаты смогут разместить свои предвыборные программы. Что касается жалоб, то основными причинами отказов стало незнание кандидатами тонкостей Избирательного кодекса.

Каждый соискатель депутатского портфеля сможет опубликовать свою предвыборную программу в одной из четырех республиканских газет – это "Звязда", "Народная газета", "Рэспублiка" и "Белорусская нива" – или в изданиях, выходящих на территории его избирательного округа. По объему публикация не должна превышать 4 тысячи знаков с пробелами. Также дается право выступить на радио и телевидении. Кандидатов от Минска и столичной области представят радиостанция "Сталица", телеканалы "СТВ" и "Лад". Остальные смогут выступить в эфире областных теле- и радиокомпаний.

