В Минске состоялась пресс-конференция командующего ВВС и войск ПВО Беларуси

По словам Игоря Азаренка, перспективы Украины касательно НАТО вызывают озабоченность белорусских военных.

Наша страна обязана предпринимать усиленные меры по поддержанию боеготовности своих Вооруженных Сил", - отметил генерал-майор. В этой связи в этом году в рамках двустороннего военного сотрудничества с вооруженными силами России запланировано проведение двух командно-штабных тренировок сил ПВО. Также военно-воздушные силы России изъявили желание поучаствовать в предстоящих в Беларуси крупномасштабных учениях "Осень-2008".

Командующий ВВС и войск ПВО Беларуси также отметил, что в обозримом будущем каких-либо конкретных изменений в сложившейся военно-политической обстановке для Беларуси не предвидится. Что же касается планов размещения элементов противоракетной обороны США в Чехии и Польше, эта система никакой угрозы для Беларуси не представляет.

"Это система предупреждения о ракетном нападении, она предназначена для обнаружения старта баллистических ракет, которых у нас в Беларуси нет. Естественно это для российской стороны представляет определенные проблемы, но я не в праве за них отвечать. Для нас это вызывает очередную настороженность, то, что вблизи наших границ нагнетается военно-политическая обстановка", - подчеркнул Игорь Азаренок.

