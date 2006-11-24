В Минске состоится заседание Совета глав правительств стран СНГ

Встреча пройдет в Национальной библиотеке. Обсудят порядка 30 вопросов. Премьеры рассмотрят результаты выполнения ряда предыдущих решений. В частности, мероприятий по повышению эффективности взаимодействия стран СНГ в экономической сфере до 2010 года. Планируется также обсудить документы финансового характера. В их числе - новая редакция Положения о едином бюджете органов СНГ.

Кроме того, премьер-министры рассмотрят отчет о деятельности Антитеррористического центра СНГ. Ряд документов, предварительно прошедших согласование, предполагается подписать без обсуждения.