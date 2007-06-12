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В Минске собрались белорусские пограничники и представители МВД Франции

12 июня 2007 10:39
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Они намерены обсудить вопросы подготовки предстоящего семинара в рамках программы международной технической помощи. В ходе визита французские эксперты посетят Центр подготовки специалистов погранконтроля и Центр временного размещения мигрантов Брестской пограничной группы. В пунктах пропуска "Мокраны", "Брест-Тересполь" и "Национальный аэропорт Минск" представители МВД Франции ознакомятся с организацией пограничного контроля в автодорожных, железнодорожных и авиационных пунктах пропуска, а также посетят лабораторию специальной проверки документов.

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